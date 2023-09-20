Томские создали лекарство от рака простаты

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Томского политехнического университета работают над инновационным лекарством для борьбы с раком простаты, обещая революцию в этой области. По информации агентства ТАСС, они разрабатывают эффективное средство на основе радиоизотопа, которое впоследствии будет доступно в промышленных масштабах.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Основные компоненты этого препарата — радиоизотоп лютетий-177 и белок PSMA. Благодаря этому белку, который переносит радиоактивный изотоп к раковым клеткам простаты, препарат эффективно уничтожает их, используя радиацию.

Однако для масштабного производства этого препарата необходимо обеспечить стабильное производство радиоизотопа. В этой связи ученые оснащают ядерный реактор Томского политехнического университета, который является единственным активным университетским реактором в России, новым оборудованием.

Это новое оборудование, оцененное в более чем 80 миллионов рублей, позволит производить высокочистый лютетий-177 в количестве более 10 тысяч доз ежегодно. Запуск системы запланирован в ближайшее время, и полная оперативная работа ожидается до конца 2023 года.

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Томские учёные разработали уникальный препарат для обнаружения сразу двух видов рака