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ScienceAlert: снижение яркости Солнца приведёт человечество к катастрофе

1:26
Наука

Исследователи выразили опасения относительно планов искусственного снижения яркости Солнца с использованием методов солнечной геоинженерии в целях борьбы с глобальным потеплением. Об этом пишет портал ScienceAlert.

ScienceAlert: снижение яркости Солнца приведёт человечество к катастрофе
Фото: CreativeCommons

Специалисты утверждают, что такое снижение яркости может вызвать негативные последствия, такие как уменьшение солнечной активности в атмосфере Земли и нарушения в цикле муссонных дождей в регионах Южной Азии и Западной Африки. Это, в свою очередь, приведёт к снижению урожайности и нехватке продовольствия для миллионов жителей планеты.

Учёные также отмечают, что снижение яркости Солнца может замедлить процесс восстановления озонового слоя. Методом для достижения этой цели может быть распыление специальных аэрозолей в стратосфере для обратного отражения солнечного света. Однако такие меры ухудшат процесс восстановления озонового слоя, который служит защитой Земли от вредного ультрафиолетового излучения.

На данный момент климатологи предлагают сосредоточиться на сокращении выбросов парниковых газов, включая углекислый газ и метан, а также других загрязнителей в атмосферу. Кроме того, они призывают разработать методы утилизации углекислого газа в промышленности и энергетике, считая их более безопасными и эффективными.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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