Основанная американским предпринимателем Илоном Маском компания Neuralink сообщила, что ей получено разрешение на проведение опытов на людях.
Для клинических испытаний набираются добровольцы, котором вживят в мозг чипы, позволяющие силой мысли управлять различной техникой, в том числе высокотехнологичными протезами.
"Мы рады сообщить, что открыт набор участников для нашего первого клинического исследования на людях!" — написала Neuralink на своей странице в соцсети.
Официальный сайт компании уточняет, что принять участие в испытаниях приглашаются люди с частичным параличом, а сама хирургическая операция по вживлению микросхемы будет проведена специальным роботом.
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