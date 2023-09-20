В США разрешили компании Neuralink Илона Маска вживлять чипы в мозг людям

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Основанная американским предпринимателем Илоном Маском компания Neuralink сообщила, что ей получено разрешение на проведение опытов на людях.

Фото: CreativeCommons

Для клинических испытаний набираются добровольцы, котором вживят в мозг чипы, позволяющие силой мысли управлять различной техникой, в том числе высокотехнологичными протезами.

"Мы рады сообщить, что открыт набор участников для нашего первого клинического исследования на людях!" — написала Neuralink на своей странице в соцсети.

Официальный сайт компании уточняет, что принять участие в испытаниях приглашаются люди с частичным параличом, а сама хирургическая операция по вживлению микросхемы будет проведена специальным роботом.

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