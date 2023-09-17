Польза для здоровья от употребления чая ни у кого не вызывает сомнения, но разные виды напитка содержат различные биологически активные ингредиенты, в том числе те, которые помогают сбросить вес.
По словам врача-нутрициолога Никиты Котельницкого, особенно активно в борьбе с лишним жиром могут помочь улун, пуэр и матча.
Полисахариды улуна, пояснил медик, подавляют рост жировых клеток и способствуют улучшению обмена веществ.
"Чай Пуэр — это ферментированный чёрный чай, который содержит пробиотик, называемый пуэрибациллой, который улучшает здоровье кишечника", — цитирует Котельницкого "МедикФорум".
Ярко-зелёный чай матча богат был активным веществом EGCG, оно отлично подавляет рост жира.
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