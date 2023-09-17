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Нутрициолог Котельницкий назвал чай, помогающий похудеть: улун, пуэр и матча

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Здоровье

Польза для здоровья от употребления чая ни у кого не вызывает сомнения, но разные виды напитка содержат различные биологически активные ингредиенты, в том числе те, которые помогают сбросить вес.

Нутрициолог Котельницкий назвал чай, помогающий похудеть: улун, пуэр и матча
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По словам врача-нутрициолога Никиты Котельницкого, особенно активно в борьбе с лишним жиром могут помочь улун, пуэр и матча.

Полисахариды улуна, пояснил медик, подавляют рост жировых клеток и способствуют улучшению обмена веществ.

"Чай Пуэр — это ферментированный чёрный чай, который содержит пробиотик, называемый пуэрибациллой, который улучшает здоровье кишечника", — цитирует Котельницкого "МедикФорум".

Ярко-зелёный чай матча богат был активным веществом EGCG, оно отлично подавляет рост жира.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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