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Эксперт по кибербезопаности: соцсети после запрета материалов о VPN в РФ не исчезнут

2:38
Наука

Роскомнадзор предлагает блокировать веб-сайты, содержащие информацию о VPN-сервисах, начиная с 1 марта 2024 года.

Эксперт по кибербезопаности: соцсети после запрета материалов о VPN в РФ не исчезнут
Фото: openverse.org

"Вечерняя Москва" обратилась к специалисту, чтобы узнать, будут ли доступны в России инструменты для обхода интернет-блокировок, и сможет ли население продолжать использовать запрещенные социальные сети.

Правда ли будут блокировать? Согласно мнению эксперта в области информационной безопасности Сергея Вакулина, блокировка VPN-сервисов в России является вполне реальной.

"На данный момент блокируются даже приложения, предназначенные для обхода запрета на использование VPN. Несколько недель назад Роскомнадзор начал блокировать и протоколы шифрования данных", — сказал он.

Однако специалист также отметил, что в России существует множество таких протоколов и полное запрещение инструментов для обхода блокировок все равно будет сложно реализовать.

"Даже если большая часть из них исчезнет, всегда найдется хотя бы один, через который пользователи смогут получить доступ к своим любимым социальным сетям", — пояснил Вакулин.

Полный запрет? Эксперт также уточнил, при каких обстоятельствах российские пользователи могут потерять доступ к Instagram*, Facebook* или бывшему Twitter*.

"Это возможно только при полном отключении России от мировой глобальной сети Интернет и создании собственной сети на территории страны. Подобный принцип используется в Китае", — сказал Вакулин.

В Китае существует отдельная сеть, которую используют только жители страны, и у них нет доступа к мировой Сети, добавил эксперт.

Последствия блокировки Когда Роскомнадзор начнет блокировку известных VPN-сервисов, пользователи, возможно, будут вынуждены искать частные VPN, которые позволят им обойти запрет и получить доступ к заблокированным социальным сетям, предупредил Вакулин.

"Частные VPN-сервисы — это своеобразные скрытые инструменты цифрового мира. Технически они существуют, но Роскомнадзор не имеет о них никакой информации. В этом случае ведомству придется тщательно контролировать каждого пользователя, чтобы определить, куда направляется его интернет-трафик. Для ведомства это будет невыгодно", — подчеркнул эксперт.

*Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), которой принадлежит Twitter, Facebook, Instagram, внесена в соответствующий реестр Минюста.

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Почему VPN тебе НЕ ПОМОЖЕТ или КАК ОБОЙТИ ВСЕ БЛОКИРОВКИ: VPN, TOR, Веб-прокси
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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