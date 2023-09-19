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Правительством РФ будут заблокированы сервисы, предоставляющие виртуальные номера

1:06
Наука

Правительство Российской Федерации считает, что виртуальные DEF-номера представляют угрозу для безопасности в области связи и интернета.

Правительством РФ будут заблокированы сервисы, предоставляющие виртуальные номера
Фото: Openverse

Поэтому начиная с 1 сентября 2024 года будут введены меры по блокировке услуг, предоставляющих такие номера.

Суть проблемы заключается в следующем: для регистрации в мессенджерах и социальных сетях необходимо указать номер телефона. Существует группа лиц, которые покупают виртуальные номера специально для регистрации в этих сервисах.

Обычно такие виртуальные DEF-номера предоставляются в аренду, не связаны с конкретным абонентом и не раскрывают его личной информации. Использование DEF-номеров может быть оправданным с точки зрения обеспечения анонимности, но также может использоваться для незаконной деятельности.

Правительству не нравится идея, что в сети невозможно идентифицировать определенных пользователей, и, по его мнению, единственным способом решения этой проблемы является введение запрета на использование таких номеров.

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Сервис для принятия смс с кодом подтверждения онлайн верификация виртуальных номеров
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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