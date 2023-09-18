Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дима Билан раскритиковал выступление Елизаветы Трофимовой в шоу "Голос. Уже не дети"
Джеффри Сакс: нынешняя русофобия может исчезнуть через 10-15 лет
Nature Geoscience: жизнь на Земле могла зародиться из-за тектоники плит
Инфекционист Викулов допустил введение антиковидных ограничений из-за штамма "пирола"
Врач Бурнацкая подчеркнула важность для пожилых витамина D и кальция
Дэвид Бекхэм признался в новой татуировке в честь Виктории
Эрдоган анонсировал планы вместе с РФ поставить в Африку миллион тонн зерна
Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ
В Москве объяснили, почему России не нужны снаряды из Северной Кореи

Геологи открыли новый вид динозавра на острове Уайт

3:15
Наука

Исследователи представили обнаружение нового вида травоядного динозавра на острове Уайт, расположенном в южной части Англии. Новый вид, получивший имя Вектидромеус инсулярис, является вторым представителем семейства гипсилофодон на острове. Это свидетельствует о том, что в Европе существовала своя семья маленьких травоядных динозавров, отличных от тех, которые обитали в Азии и Северной Америке.

Геологи открыли новый вид динозавра на острове Уайт
Фото: Openverse

Гипсилофодоны были группой двуногих травоядных, живших около 125 миллионов лет назад. Эти животные соседствовали с ранними тираннозаврами, спинозаврами и игуанодонами. Новый окаменелый останок представляет собой животное размером примерно с курицу, но это был молодой экземпляр, и, возможно, взрослые особи могли быть гораздо крупнее.

Вектидромеус является близким родственником гипсилофодона Фокса, динозавра, описанного в викторианскую эпоху, и одного из первых динозавров, описанных на основе относительно полных останков. Гипсилофодоны были маленькими с птицеподобными задними конечностями. Были использованы известным ученым Томасом Генри Хаксли в качестве доказательства того, что птицы связаны с динозаврами.

Гипсилофодон также обитал на острове Уайт, но его окаменелости были найдены в более высоких слоях горных пород, возможно, два или три миллиона лет старше, чем Вектидромеус. Вектидромеус отличается в деталях строения тазовых костей, что указывает на то, что это близкий, но отличный вид.

Ученый Николас Лонгрич из Центра эволюции Милнера Университета Бата возглавил исследование.

"Палеонтологи работают на острове Уайт уже более столетия, и эти окаменелости сыграли важную роль в истории палеонтологии позвоночных, но мы по-прежнему находим новые открытия о динозаврах, поскольку море вымывает новые окаменелости из скал". — сказал он.

Породы на острове Уайт имеют сотни метров в толщину и могут охватывать несколько миллионов лет — научное согласие по этому вопросу до сих пор не полностью ясно, насколько они стары — поэтому окаменелости могут представлять целую серию развивающихся экосистем, каждая из которых имела свой набор видов.

Открытие было сделано в рамках сотрудничества под руководством Университета Бата, а также Университета Портсмута, Музея динозавров на острове Уайт в Сэндауне и местных коллекционеров окаменелостей.

"Сотрудничество с любителями действительно важно", — сказал Лонгрич.

"Хорошо иметь разнообразную команду; каждый приносит что-то свое. Эти ребята провели всю свою жизнь, собирая и подготавливая эти окаменелости, они знают детали о горных породах, геологии и костях, которых никто другой не знает. Каждый видит разные куски пазла."

"Вектидромеус — седьмой новый вид динозавра, обнаруженный за последние четыре года. Все благодаря коллекционерам-любителям."

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Аргентина: ученые обнаружили новый вид динозавров
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today

Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.

PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Стало известно, кому достанется наследство актёра Гришечкина
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
Такие известия под ночь ей ни к чему: Александра Пахмутова долгое время не знала о кончине любимого супруга
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
Последние материалы
Nature Geoscience: жизнь на Земле могла зародиться из-за тектоники плит
Инфекционист Викулов допустил введение антиковидных ограничений из-за штамма "пирола"
Врач Бурнацкая подчеркнула важность для пожилых витамина D и кальция
Дэвид Бекхэм признался в новой татуировке в честь Виктории
Эрдоган анонсировал планы вместе с РФ поставить в Африку миллион тонн зерна
Маск назвал Китай одним из мировых лидеров в сфере ИИ
В Москве объяснили, почему России не нужны снаряды из Северной Кореи
Минцифры: данные в приложении "Госуслуги" не заменят бумажных документов
Закончились Volkswagen Polo российской сборки
Состояние Пахмутовой ухудшилось из-за смерти мужа: плачет, не переставая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников