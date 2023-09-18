Геологи открыли новый вид динозавра на острове Уайт

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Исследователи представили обнаружение нового вида травоядного динозавра на острове Уайт, расположенном в южной части Англии. Новый вид, получивший имя Вектидромеус инсулярис, является вторым представителем семейства гипсилофодон на острове. Это свидетельствует о том, что в Европе существовала своя семья маленьких травоядных динозавров, отличных от тех, которые обитали в Азии и Северной Америке.

Фото: Openverse

Гипсилофодоны были группой двуногих травоядных, живших около 125 миллионов лет назад. Эти животные соседствовали с ранними тираннозаврами, спинозаврами и игуанодонами. Новый окаменелый останок представляет собой животное размером примерно с курицу, но это был молодой экземпляр, и, возможно, взрослые особи могли быть гораздо крупнее.

Вектидромеус является близким родственником гипсилофодона Фокса, динозавра, описанного в викторианскую эпоху, и одного из первых динозавров, описанных на основе относительно полных останков. Гипсилофодоны были маленькими с птицеподобными задними конечностями. Были использованы известным ученым Томасом Генри Хаксли в качестве доказательства того, что птицы связаны с динозаврами.

Гипсилофодон также обитал на острове Уайт, но его окаменелости были найдены в более высоких слоях горных пород, возможно, два или три миллиона лет старше, чем Вектидромеус. Вектидромеус отличается в деталях строения тазовых костей, что указывает на то, что это близкий, но отличный вид.

Ученый Николас Лонгрич из Центра эволюции Милнера Университета Бата возглавил исследование.

"Палеонтологи работают на острове Уайт уже более столетия, и эти окаменелости сыграли важную роль в истории палеонтологии позвоночных, но мы по-прежнему находим новые открытия о динозаврах, поскольку море вымывает новые окаменелости из скал". — сказал он.

Породы на острове Уайт имеют сотни метров в толщину и могут охватывать несколько миллионов лет — научное согласие по этому вопросу до сих пор не полностью ясно, насколько они стары — поэтому окаменелости могут представлять целую серию развивающихся экосистем, каждая из которых имела свой набор видов.

Открытие было сделано в рамках сотрудничества под руководством Университета Бата, а также Университета Портсмута, Музея динозавров на острове Уайт в Сэндауне и местных коллекционеров окаменелостей.

"Сотрудничество с любителями действительно важно", — сказал Лонгрич. "Хорошо иметь разнообразную команду; каждый приносит что-то свое. Эти ребята провели всю свою жизнь, собирая и подготавливая эти окаменелости, они знают детали о горных породах, геологии и костях, которых никто другой не знает. Каждый видит разные куски пазла."

"Вектидромеус — седьмой новый вид динозавра, обнаруженный за последние четыре года. Все благодаря коллекционерам-любителям."

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Аргентина: ученые обнаружили новый вид динозавров