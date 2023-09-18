ФАС обязала операторов связи в России не брать деньги за раздачу интернета

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Операторы связи в России получили указание не взимать плату за функцию раздачи мобильного интернета.

Фото: openverse

За последние несколько месяцев ведущие российские операторы внедрили оплату за использование этой функции, где смартфон действует как модем для других устройств, таких как планшеты и ноутбуки. Например, МТС начал взимать 49 рублей в день за раздачу трафика без предварительного уведомления, Tele2 установил стоимость в 30 рублей в день или 100 рублей в месяц, а "МегаФон" взимает 90 рублей в месяц за эту услугу. Это вызвало волну недовольства и жалоб со стороны абонентов, только в сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила 186 жалоб от абонентов операторов связи.

ФАС провела анализ ситуации и пришла к выводу, что действия операторов связи могут нарушать антимонопольное законодательство, сообщает mobiltelefon. ru. В результате ФАС выдала предписание операторам связи прекратить взимать плату за раздачу интернета с смартфонов. Операторам предоставили месяц на выполнение этого предписания, и с 18 октября эта функция должна стать бесплатной.

Статистика показывает, что примерно 15 миллионов абонентов проявляют интерес к раздаче интернета, что составляет всего около 6% от общего числа пользователей мобильной связи в России. Однако, нельзя считать, что это решение будет только позитивным. Аналитики предупреждают, что операторы могут ограничить скорость бесплатной раздачи трафика. Последние полтора года операторы стараются избегать безлимитных тарифов из-за роста потребления трафика и ограниченных возможностей модернизации и расширения сетей. Поэтому ограничение раздачи интернета соответствует общей стратегии операторов.

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