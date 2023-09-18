ФАС обязала операторов связи в России не брать деньги за раздачу интернета

Операторы связи в России получили указание не взимать плату за функцию раздачи мобильного интернета.
За последние несколько месяцев ведущие российские операторы внедрили оплату за использование этой функции, где смартфон действует как модем для других устройств, таких как планшеты и ноутбуки. Например, МТС начал взимать 49 рублей в день за раздачу трафика без предварительного уведомления, Tele2 установил стоимость в 30 рублей в день или 100 рублей в месяц, а "МегаФон" взимает 90 рублей в месяц за эту услугу. Это вызвало волну недовольства и жалоб со стороны абонентов, только в сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила 186 жалоб от абонентов операторов связи.
ФАС провела анализ ситуации и пришла к выводу, что действия операторов связи могут нарушать антимонопольное законодательство, сообщает mobiltelefon. ru. В результате ФАС выдала предписание операторам связи прекратить взимать плату за раздачу интернета с смартфонов. Операторам предоставили месяц на выполнение этого предписания, и с 18 октября эта функция должна стать бесплатной.
Статистика показывает, что примерно 15 миллионов абонентов проявляют интерес к раздаче интернета, что составляет всего около 6% от общего числа пользователей мобильной связи в России. Однако, нельзя считать, что это решение будет только позитивным. Аналитики предупреждают, что операторы могут ограничить скорость бесплатной раздачи трафика. Последние полтора года операторы стараются избегать безлимитных тарифов из-за роста потребления трафика и ограниченных возможностей модернизации и расширения сетей. Поэтому ограничение раздачи интернета соответствует общей стратегии операторов.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.