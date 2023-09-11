Гипертонический криз в положении лежа может вызвать инсульт

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Гарвардские ученые провели исследование, которое помогло выяснить, при каких условиях высокое артериальное давление может стать спровоцировавшим фактором развития ишемического инсульта.

Фото: openverse

Результаты исследования указывают на то, что риск нарушения кровоснабжения в головном мозге возрастает, когда гипертонический пациент находится в горизонтальном положении (лежа), в сравнении с вертикальным (сидячим) положением или другими позами. Поэтому ученые рекомендуют измерять артериальное давление, находясь в лежачем состоянии, чтобы более точно оценить риск.

Эксперименты, проведенные с участием более 11 тысяч взрослых, подтвердили, что у гипертонических пациентов, находящихся в положении лежа, увеличивается риск возникновения сердечных проблем в 1,6 раза и инсульта в 1,86 раза. Подобные тенденции также наблюдались у пациентов, не страдающих гипертонией, но периодически имеющих повышенное давление.

Один из ученых прокомментировал результаты исследования следующим образом: "Наши результаты указывают на то, что людям с известными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта может быть полезно измерять артериальное давление, находясь в горизонтальном положении на спине".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Головокружение при инсульте: особенности