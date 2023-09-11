Томские онкологи вылечили рак четвёртой стадии с помощью радиофармпрепарата Лютеций-117 ПСМА

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Томского НИИ онкологии ТНИМЦ РАН представили результаты успешного лечения рака предстательной железы четвёртой стадии. Специалисты использовали радиотерапевтический препарат Лютеций-117 ПСМА. Он часто применяется в радионуклидной медицине для целенаправленной антитуморной терапии. Об этом сообщает Наука.рф.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Эта новейшая технология позволила эффективно бороться с раковыми клетками и метастазами кастрат-резистентного рака предстательной железы даже после неудачных попыток других методов лечения.

На поверхности простаты находится особый фермент, известный как ПСМА (простат-специфический мембранный антиген). Он был использован учёными в качестве мишени для целенаправленной терапии. С помощью неё радиофармпрепарат 177Лютеций целенаправленно атаковал опухоль и метастазы.

До использования этого инновационного метода у пациента были обнаружены метастазы в печени, лимфоузлах и костной ткани. Все они собирали в себе ПСМА-лиганд — молекулы, которые состоят из остатков аминокислот, связывающиеся с мембранами клеток рака простаты и доставляющие к ним изотоп с целью либо диагностики, либо терапии.

После проведения четырёх курсов лечения уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови пациента снизился с 41 до 11 нг/мл. Контрольные исследования также выявили значительное уменьшение скорости накопления ПСМА-лиганда в метастазах.

Пациент сообщил о полном исчезновении болевого синдрома и существенном улучшении общего состояния.

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