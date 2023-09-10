Российские учёные научились определять неэффективность лечения фиброза по почкам

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские исследователи провели эксперимент, который выявил, что активность гена PAQR5 в клетках почек имеет важное значение для эффективности лечения фиброза прогестероном.

Фото: openverse

Это исследование, выполненное на крысах, которым были нанесены повреждения почек, показало, что фиброз, развивающийся в почечных канальцах и окружающих тканях, снижает количество мембранных прогестероновых рецепторов PAQR5.

Это уменьшает чувствительность почек к прогестерону и мешает эффективному лечению.

Группа российских биологов, во главе с профессором РАН Егором Плотниковым, провела исследование, чтобы понять, почему у некоторых больных фиброзом почек лечение высокими дозами прогестерона не приносит желаемого результата.

Их наблюдения выявили, что снижение активности гена PAQR5 в поврежденных почечных клетках снижает количество мембранных рецепторов, которые обычно распознают прогестерон.

Это открытие может способствовать разработке более эффективных методов лечения фиброза почек.

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Диагностика и лечение фиброза на примере НАЖБП