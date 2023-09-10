Российские исследователи провели эксперимент, который выявил, что активность гена PAQR5 в клетках почек имеет важное значение для эффективности лечения фиброза прогестероном.
Это исследование, выполненное на крысах, которым были нанесены повреждения почек, показало, что фиброз, развивающийся в почечных канальцах и окружающих тканях, снижает количество мембранных прогестероновых рецепторов PAQR5.
Это уменьшает чувствительность почек к прогестерону и мешает эффективному лечению.
Группа российских биологов, во главе с профессором РАН Егором Плотниковым, провела исследование, чтобы понять, почему у некоторых больных фиброзом почек лечение высокими дозами прогестерона не приносит желаемого результата.
Их наблюдения выявили, что снижение активности гена PAQR5 в поврежденных почечных клетках снижает количество мембранных рецепторов, которые обычно распознают прогестерон.
Это открытие может способствовать разработке более эффективных методов лечения фиброза почек.
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