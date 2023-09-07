Ученые из РФ разработали метод диагностики хронических болезней почек без биопсии

Исследователи из Российской Федерации смогли выявить белки, которые позволяют диагностировать хронические болезни почек без необходимости проведения болезненной процедуры биопсии. Они определили, что концентрация определенных белков в моче может указывать на тип и степень тяжести хронической почечной патологии у конкретного пациента.
Этот метод в настоящее время может быть применен к трем различным типам патологий почек, включая фокально-сегментарный гломерулосклероз, болезнь малых изменений и мембранозную нефропатию.
Исследователи анализировали состав мочи у пациентов с хроническими заболеваниями почек, изучая концентрацию различных белков, которые могут служить первыми признаками ухудшения функции почек.
Ученые проанализировали 177 различных белков, которые могут быть связаны с болезнями почек, и обнаружили, что 40 из них статистически значимы для выявления различий между здоровыми и больными пациентами. С использованием этого списка белков они разработали систему машинного обучения, которая способна с высокой точностью выявлять хронические болезни почек. Созданный алгоритм может определять степень тяжести мембранозной нефропатии на основе концентрации белков GPX3, PLMN и A1AT в биологических образцах.
Эта новая методика позволяет своевременно выявлять и мониторить хронические заболевания почек, что может способствовать предотвращению необратимых повреждений этого важного органа без необходимости проведения болезненных процедур биопсии.
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