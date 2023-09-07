Casio собираются продавать виртуальные часы

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В одно прекрасное осеннее утро 2023 года в сотрудничестве с компанией Casio родилась идея: пора взяться за NFT-проект. Мы решили не спешить, перечитать свежие новости и изучить текущую ситуацию на рынке NFT. К нашему сожалению, ночь не принесла нам никаких чудес. Рынок невзаимозаменяемых токенов все еще далек от уровня цен и ажиотажа, которые были в прошлом году.

Фото: openverse.org

В то время как многие может смущает текущая ситуация, в Casio царит энтузиазм. Мы с гордостью объявили о создании "виртуального онлайн-сообщества" поклонников G-SHOCK на платформе Discord. Участие в нем абсолютно бесплатное и доступно каждому желающему, сообщает wylsa.com. И, как бонус, после 23 сентября первые 15 тысяч участников получат бесплатный NFT-пропуск "G-SHOCK CREATOR PASS". А вот затем начнется самое интересное.

С начала декабря 2023 года наша компания планирует начать продажу виртуальной серии "G-SHOCK NFTs" в виде 3D-моделей. На самом деле, нам действительно интересно, кто может быть потенциальным покупателем таких уникальных токенов. Должно быть, это настоящий фанат часов G-SHOCK, одновременно сильно разбирающийся в современных технологиях и готовый пойти на риск, вложившись в NFT-инвестиции в текущей ситуации на рынке.

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