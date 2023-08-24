Хирурги в Благовещенске провели первую операцию с роботом-ассистентом

Медики из Благовещенска успешно провели первую операцию с участием медицинского робота SoloAssist II, способного взаимодействовать на русском языке.
SoloAssist II представляет собой механическую руку, которая держит в себе камеру или эндоскоп, что делает его незаменимым помощником в продолжительных операциях, растягивающихся на 6-7 часов. Этот робот был доставлен в Приамурье из Москвы при помощи авиатранспорта.
Первый опыт использования робота-ассистента принадлежит заместителю главного врача больницы, Евгению Брегадзе. Во время операции по удалению желчного пузыря врач получал поддержку от этого робота, который реагировал на голосовые команды и выполнял указания.
Такой технологический помощник обеспечивает более эффективное проведение сложных медицинских процедур, способствуя более точным и точным результатам.
«Достаточно сказать, например: «Соло, вправо!» и он переместит эндоскоп в указанном направлении. Робот позволяет освободить одну руку, что повышает эффективность процесса», — уточнили в больнице.
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