Хирурги в Благовещенске провели первую операцию с роботом-ассистентом

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Медики из Благовещенска успешно провели первую операцию с участием медицинского робота SoloAssist II, способного взаимодействовать на русском языке.

Фото: "Robot at the British Library Science Fiction Exhibition" by BadgerGravling is licensed under CC BY-SA 2.0.

SoloAssist II представляет собой механическую руку, которая держит в себе камеру или эндоскоп, что делает его незаменимым помощником в продолжительных операциях, растягивающихся на 6-7 часов. Этот робот был доставлен в Приамурье из Москвы при помощи авиатранспорта.

Первый опыт использования робота-ассистента принадлежит заместителю главного врача больницы, Евгению Брегадзе. Во время операции по удалению желчного пузыря врач получал поддержку от этого робота, который реагировал на голосовые команды и выполнял указания.

Такой технологический помощник обеспечивает более эффективное проведение сложных медицинских процедур, способствуя более точным и точным результатам.

«Достаточно сказать, например: «Соло, вправо!» и он переместит эндоскоп в указанном направлении. Робот позволяет освободить одну руку, что повышает эффективность процесса», — уточнили в больнице.

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