Google Maps зафиксировал НЛО над Бермудами

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В небе города Гамильтон, столицы Бермудских островов, интернет-пользователь по имени Мигель Гонсалес случайно стал свидетелем удивительного — он обнаружил чёткий снимок НЛО формы диска во время своей виртуальной экскурсии по улицам города с помощью сервиса Google Maps. Поделился этой новостью сайт paranormal-news.ru

Фото: "Buzz in Google Maps" by Johan Larsson is licensed under CC BY 2.0.

Саму необычную находку можно отыскать, следуя указаниям виртуального путеводителя: в окрестностях местного зоопарка, в районе выставки радиоактивных черепах. После небольшой прогулки по прогулочной дорожке, минуя других посетителей зоопарка, открывается удивительное зрелище — яркий диск НЛО висит в небе.

Интересно, что этот объект можно увидеть только в данной точке прогулочной зоны, словно он мимолетно появился в поле зрения и камеры Google оператора.

Интерес к явлению быстро распространился благодаря Мигелю Гонсалесу, который записал видео и поделился им на своей странице в TikTok. Скоро ролик стал весьма популярным, вызвав оживленные дискуссии в комментариях. Споры о происхождении этого объекта были разнообразными.

Многие были скептически настроены и предположили, что это мог быть дефект камеры, либо птица в полёте с закрытыми крыльями или даже упавший лист с дерева. Некоторые вспомнили о загадочном Бермудском треугольнике, месте, где наблюдаются странные явления, и предположили, что подобные диски могут часто появляться в этом районе, но они так быстры и незаметны, что лишь редко попадают на камеру, оставаясь незамеченными для обывателей.

Таким образом, случайное открытие Мигеля Гонсалеса придало новый поворот обсуждениям о загадочных явлениях в небе, поднимая вопросы и поддерживая дискуссии в онлайн-сообществе.

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