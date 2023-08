Your browser does not support the audio element.

В небе города Гамильтон, столицы Бермудских островов, интернет-пользователь по имени Мигель Гонсалес случайно стал свидетелем удивительного — он обнаружил чёткий снимок НЛО формы диска во время своей виртуальной экскурсии по улицам города с помощью сервиса Google Maps. Поделился этой новостью сайт paranormal-news.ru

Фото: "Buzz in Google Maps" by Johan Larsson is licensed under CC BY 2.0.