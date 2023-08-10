Илон Маск рассматривает замену боя с Цукербергом на дебаты

Конфликт между двумя миллиардерами вспыхнул во время выпуска Цукербергом аналога Twitter под названием "Threads".
Маску было предложено заменить поединок на дебаты о будущем, и он согласился с этой "перспективной идеей".
Цукерберг пока не высказал своего мнения по этому поводу. Владелец социальной сети X, ранее известной как Twitter**, Илон Маск высказал отличную идею заменить поединок с владельцем Meta*.
Куратор фонда TED, организующего конференции и лекции, Крис Андерсон, выступил с предложением устроить дискуссию между Маском и Цукербергом на тему "Как построить потрясающее будущее" и показать их обсуждение на бывших платформах Twitter** и Instagram*.
Маск в ответ на это заявил: "Тоже звучит хорошо".
Разногласия между Маском и Цукербергом начались из-за запуска последним аналога Twitter** — социальной сети "Threads". В июне Маск заявил, что это позволит Цукербергу иметь полный контроль над Землей. На это один из пользователей ответил, что глава Meta владеет джиу-джитсу, и он готов к бою в клетке.
Цукерберг 7 августа сообщил, что готов к поединку уже сегодня, но предложил провести его 26 августа, хотя дату "не утвердил".
* Meta — компания, контролирующая Facebook, Instagram, WhatsApp, а также признанная экстремистской организацией и запрещенная в России.
** в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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