Илон Маск рассматривает замену боя с Цукербергом на дебаты

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Конфликт между двумя миллиардерами вспыхнул во время выпуска Цукербергом аналога Twitter под названием "Threads".

Фото: trends.rbc.ru

Маску было предложено заменить поединок на дебаты о будущем, и он согласился с этой "перспективной идеей".

Цукерберг пока не высказал своего мнения по этому поводу. Владелец социальной сети X, ранее известной как Twitter**, Илон Маск высказал отличную идею заменить поединок с владельцем Meta*.

Куратор фонда TED, организующего конференции и лекции, Крис Андерсон, выступил с предложением устроить дискуссию между Маском и Цукербергом на тему "Как построить потрясающее будущее" и показать их обсуждение на бывших платформах Twitter** и Instagram*.

Маск в ответ на это заявил: "Тоже звучит хорошо".

Разногласия между Маском и Цукербергом начались из-за запуска последним аналога Twitter** — социальной сети "Threads". В июне Маск заявил, что это позволит Цукербергу иметь полный контроль над Землей. На это один из пользователей ответил, что глава Meta владеет джиу-джитсу, и он готов к бою в клетке.

Цукерберг 7 августа сообщил, что готов к поединку уже сегодня, но предложил провести его 26 августа, хотя дату "не утвердил".

* Meta — компания, контролирующая Facebook, Instagram, WhatsApp, а также признанная экстремистской организацией и запрещенная в России.

** в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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