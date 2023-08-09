Ученый опубликовал план по превращению астероида в космическую станцию

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Концепция превращения астероида во вращающуюся космическую среду обитания существует уже давно. Однако зачастую эта идея воспринималась как далекая технологическая затея, и ей уделялось мало внимания на протяжении многих лет.

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Эту идею недавно воплотил в жизнь Дэвид В. Дженсен, технический специалист американской компании Rockwell Collins, вышедший на пенсию. Он является автором всеобъемлющей 65-страничной работы, в которой излагается доступная, экономически эффективная и реалистичная стратегия преобразования астероида в космическую станцию.

Выбор идеального астероида

После тщательного отбора доктор Дженсен выделил Атиру в качестве основного кандидата. Атира, астероид S-типа, имеет диаметр около 4,8 км и даже собственный спутник — астероид диаметром 1 км, который вращается по близкой орбите.

Хотя Атира не является ближайшим астероидом, его стабильная орбита в "зоне Златовласки" нашей Солнечной системы обеспечивает постоянную температуру внутри среды обитания, что является ключевым моментом для трансформации.

Самовоспроизводящиеся роботы

Инновационное решение доктора Йенсена основано на самовоспроизводящихся роботах-пауках и базовой станции. В третьем разделе отчета описывается комплексный план использования этих роботов, способных к автономному размножению. При этом особое внимание уделяется доставке с Земли передовых технических компонентов и использованию материалов астероидов для строительства, включающего в себя все виды работ — от шлифовки горных пород до установки солнечных батарей.

Финансовая и временная оценка

Более удивительными являются оценки стоимости и времени. По предварительным расчетам Дженсена, стоимость программы составит всего 4,1 млрд. долларов, что значительно меньше, чем 93 млрд. долларов, которые НАСА планировало потратить на программу "Аполлон". В результате будет создана космическая среда обитания площадью 1 млрд. кв. м при стоимости 4,10 долл. за кв. м.

Кроме того, доктор Дженсен предполагает, что сроки строительства составят всего 12 лет. Хотя последующие этапы, такие как подача воздуха и воды, регулирование температуры, увеличат сроки, завершение столь амбициозного проекта в эти сроки является выдающимся.

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