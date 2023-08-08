Школьница из Астрахани разработала рекомендации для сохранения слуха у детей

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом сердце Травинской школы расцветает образовательный центр, получивший название "Точка роста". Этот центр — результат реализации региональной инициативы "Современная школа" в рамках национального проекта "Образование".

Фото: www.istockphoto .com/ru/search/2/image?phrase=astrakhan

Изучение увлекательного мира физики

Одним из ярких примеров результативности программы является история Вероники Соловьевой, ученицы 8-го класса, которая погрузилась в увлекательную сферу "Занимательной физики". Ее проект посвящен изучению влияния шума на организм человека, тщательному исследованию различных типов звуков и их влияния на здоровье и производительность. Целеустремленность Вероники распространялась и на разработку методов защиты детей от вредного воздействия шумового загрязнения и сохранения их слухового благополучия.

Сила снижения шумового загрязнения

Исследования Вероники показали значительную пользу от снижения уровня шумового загрязнения в школьное время и неукоснительного следования предложенным ею стратегиям. Эти меры способны оградить человека от негативных воздействий и повысить его работоспособность на уроках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Точка роста»