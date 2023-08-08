Школьница из Астрахани разработала рекомендации для сохранения слуха у детей

В самом сердце Травинской школы расцветает образовательный центр, получивший название "Точка роста". Этот центр — результат реализации региональной инициативы "Современная школа" в рамках национального проекта "Образование".
Одним из ярких примеров результативности программы является история Вероники Соловьевой, ученицы 8-го класса, которая погрузилась в увлекательную сферу "Занимательной физики". Ее проект посвящен изучению влияния шума на организм человека, тщательному исследованию различных типов звуков и их влияния на здоровье и производительность. Целеустремленность Вероники распространялась и на разработку методов защиты детей от вредного воздействия шумового загрязнения и сохранения их слухового благополучия.
Исследования Вероники показали значительную пользу от снижения уровня шумового загрязнения в школьное время и неукоснительного следования предложенным ею стратегиям. Эти меры способны оградить человека от негативных воздействий и повысить его работоспособность на уроках.
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