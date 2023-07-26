В Китае создали датчик активности мозга, который подключается через ухо

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня активность человеческого мозга чаще всего измеряется с помощью электродов, размещаемых на коже головы, или с помощью мозговых имплантатов. Однако появился новый неинвазивный метод — китайские исследователи разработали датчик, который может быть помещен в ушной канал пациента.

Фото: Pravda.ru

Инновационное мини-устройство под названием SpiralE, о котором сообщается в журнале Nature Communications, было создано учеными из китайского Университета Цинхуа. Оно представляет собой тонкую полоску с двумя полимерными слоями длиной 50 мм и шириной 3 мм. Один из слоев предназначен для электротермической активации формы, а другой оснащен датчиками для регистрации электроэнцефалограмм.

При введении датчика в ухо он скручивается в тугой жгут. На устройство подается электромагнитное поле, которое нагревает активирующий слой, заставляя полимерные слои с памятью формы распрямляться.

Датчик плотно прилегает к коже, позволяя улавливать сигналы мозговой активности. Примечательно, что при этом слуховой аппарат остается беспрепятственным, а способность слышать не страдает. Кроме того, снять датчик не составляет труда.

Лабораторные эксперименты показали, что носить устройство удобно, а точность регистрации мозговой активности достигает 95%. Эта технология может быть использована в различных целях, например, для оценки качества сна, диагностики эпилепсии и выполнения других полезных функций.-

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