Роскосмос: из-за космического мусора на орбите растёт угроза

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Только в марте этого года космическому кораблю "Прогресс" пришлось дважды маневрировать вокруг Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Такие инциденты происходят с тревожной частотой. Данные специалистов ЦНИИмаша показывают, что в 2022 году автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировала более 16 000 сближений между МКС, российскими спутниками и опасными объектами на орбите.

Фото: Pravda.ru

Эксперты ежедневно получают уведомления о трех-десяти потенциальных столкновениях между российскими спутниками и потенциально опасными объектами. Количество хаотических объектов в космосе размером более 20-30 см, по оценкам, превышает 13 000. Примерно 7% из них являются функционирующими космическими аппаратами, в то время как остальные образуют огромную свалку, разбросанную по различным орбитам. Эти фрагменты состоят из "мёртвых" спутников, обломков конструкций и элементов, образовавшихся при разрушении космического аппарата.

Низкая околоземная орбита, высота которой достигает двух тысяч километров, по-видимому, является наиболее перегруженным регионом в околоземном пространстве. Этот регион активно используется для эксплуатации спутников и космических аппаратов. Быстрое развертывание многочисленных спутниковых группировок в значительной степени способствует накоплению космического мусора. Роскосмос подчеркивает, что сложившаяся ситуация подчеркивает срочность решения проблемы безопасности космической деятельности, необходимость разработки нормативных рекомендаций по управлению "космическим трафиком" и повышения осведомлённости о ситуации в околоземном космическом пространстве.

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