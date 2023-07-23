The Guardian: Названы главные угрозы человечеству от ИИ

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект (ИИ) — это быстро развивающаяся технология, которая привлекает внимание ведущих исследователей во всем мире. Недавно газета The Guardian собрала мнения ведущих исследователей в области ИИ о потенциальных угрозах, с которыми может столкнуться человечество, если мы потеряем контроль над ИИ или будем использовать его в злонамеренных целях.

Фото: pixabay.com

Тревожные прогнозы

По мнению экспертов, прогнозы вызывают серьезные опасения. Уже на ранней стадии развития ИИ начинает вытеснять человека из различных профессий, в том числе из творческих областей. Исследователь ИИ из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк считает, что если человек станет интеллектуально уступать нейронным сетям, то это может привести к уничтожению нашего вида.

Возникновение инстинкта выживания у ИИ

Эксперты отмечают, что если у ИИ появится инстинкт выживания, которого в настоящее время не существует, то это приведет к появлению нового вида. Такой сценарий представляет серьезную опасность для человечества со стороны искусственного интеллекта.

Более того, даже если нам удастся создать абсолютно безопасную систему искусственного интеллекта, люди со злыми намерениями, обладающие информацией о ней, смогут использовать ее в своих корыстных целях.

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