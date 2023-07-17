GEN: в ДНК может храниться 215 млн гигабайт информации

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS), выяснила, что ДНК обладает огромной емкостью для хранения данных, сообщает Genetic Engineering & Biotechnology News.

Фото: subsites.wur. nl/nl/show-20/wur-vergibt-kostenlos-geistiges-eigentumsrecht-an-crispr-im-kampf-gegen-hunger.htm

Биологическая камера

Представьте себе внутреннюю часть клетки ДНК в виде непроявленного рулона фотопленки. Используя свет, исследователи создали так называемую "биологическую камеру", способную запечатлевать изображения на клетках ДНК. При воздействии красного и синего лазеров на специализированные бактерии данные кодируются в ДНК. Впоследствии с помощью современных алгоритмов машинного обучения записанная информация может быть извлечена и расшифрована. Для различения разных наборов данных в них включаются специальные маркеры.

Беспрецедентная емкость данных

Этот метод хранения данных на основе ДНК обладает невероятной емкостью: в одном грамме материала может быть размещено до 215 млн гигабайт. Примечательно, что при оптимальных условиях такие данные могут сохраняться в течение тысячелетий.

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Структура ДНК