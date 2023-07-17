Группа ученых из Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS), выяснила, что ДНК обладает огромной емкостью для хранения данных, сообщает Genetic Engineering & Biotechnology News.
Представьте себе внутреннюю часть клетки ДНК в виде непроявленного рулона фотопленки. Используя свет, исследователи создали так называемую "биологическую камеру", способную запечатлевать изображения на клетках ДНК. При воздействии красного и синего лазеров на специализированные бактерии данные кодируются в ДНК. Впоследствии с помощью современных алгоритмов машинного обучения записанная информация может быть извлечена и расшифрована. Для различения разных наборов данных в них включаются специальные маркеры.
Этот метод хранения данных на основе ДНК обладает невероятной емкостью: в одном грамме материала может быть размещено до 215 млн гигабайт. Примечательно, что при оптимальных условиях такие данные могут сохраняться в течение тысячелетий.
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