South China Morning Post: в Китае введено регулирование ИИ

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Семь китайских регулирующих органов совместными усилиями разработали и опубликовали свод правил, регулирующих производство и использование генеративного ИИ. Эти правила вступят в силу 15 августа.

Фото: pixabay.com

Изменения по сравнению с первоначальным вариантом

Как сообщает South China Morning Post, окончательный вариант правил отличается от первоначального проекта, опубликованного в апреле. Окончательный вариант документа занимает более мягкую позицию, в нем отсутствуют некоторые излишне жесткие положения, присутствовавшие в предварительном проекте.

Власти обещают всемерно поощрять инновационное развитие генеративного ИИ. Документ больше не предусматривает наказаний за правонарушения, связанные с этой технологией.

Утверждение социалистических ценностей

Разработчикам и поставщикам услуг генеративного ИИ рекомендуется "придерживаться основных социалистических ценностей". Контент, подрывающий национальную безопасность, фундаментальные принципы государства или порочащий имидж страны, строго запрещен.

Обеспечение прав интеллектуальной собственности

Правила гарантируют защиту прав интеллектуальной собственности. Контент, созданный искусственным интеллектом, должен быть четко обозначен как "искусственно созданный".

Вводя эти правила, Китай стремится найти баланс между развитием технологий и защитой общественных ценностей и национальных интересов. Таким образом, Китай стремится создать прецедент ответственного использования технологий генеративного ИИ в интересах граждан страны и всего мирового сообщества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ИНЖЕНЕР ИИ Марков: Как думает ИИ? Сингулярность и Сознание