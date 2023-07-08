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Российские спутники обеспечат мировой доступ в Интернет в 2027 году

1:45
Наука

Амбициозный план России по созданию современной группировки спутников на низкой околоземной орбите (НОО) призван произвести революцию в предоставлении высокоскоростных интернет-услуг с низкой задержкой. Министерство связи страны объявило в пятницу, что проект направлен на использование потенциала НОО для предоставления исключительного коммерческого широкополосного доступа в Интернет. Об этом сообщает издание Sputnik.

Российские спутники обеспечат мировой доступ в Интернет в 2027 году
Фото: pixabay. com

Высокоскоростное соединение с низкой задержкой

Основная цель российской спутниковой группировки LEO — предоставление коммерческих услуг широкополосного доступа в Интернет с непревзойденной скоростью и минимальной задержкой. Работая на низкой околоземной орбите, эти спутники будут иметь возможность быстро передавать данные и обеспечивать быстрое время отклика. Эта задача будет решена за счет использования передовых технологий и преимуществ, присущих НОО.

Пилотируемая миссия

Чтобы подготовить почву для реализации грандиозной идеи создания полнофункциональной спутниковой группировки НОО, Россия запустила три спутника НОО с космодрома Восточный. Этот пилотный запуск служит испытательным полигоном для новаторской инициативы и предвестником повсеместного предоставления интернет-услуг пользователям из 75 стран.

Хотя текущая скорость передачи данных в рамках пилотной миссии составляет 12 Мбит/с при задержке в 41 миллисекунду, важно отметить, что эти цифры не являются конечной целью проекта. Несмотря на относительно скромные скорости, пользователи могут наслаждаться потоковой передачей фильмов в формате HD.

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Откуда взялся и как работает ИНТЕРНЕТ? Часть 1
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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