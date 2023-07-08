Настольные игры улучшают математические способности детей

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование показывает, что настольные игры с числами, такие как "Монополия", "Желобки и лестницы" и "Домино", оказывают заметное влияние на математические способности маленьких детей. Исследователи из Понтификального католического университета (Чили) провели это исследование и призывают к дальнейшему изучению того, как эти игры могут способствовать развитию различных навыков. Исследование было опубликовано в журнале Early Years.

Фото: starylev.com.ua

Влияние настольных игр на математические способности

Настольные игры были специально выбраны исследователями из-за того, что они основаны на правилах. Ходы и позиционные изменения игровых фигур напрямую влияют на общий игровой процесс, что отличает их от игр, основанных на навыках или азартных игр.

Чтобы изучить влияние настольных игр на математические способности, исследователи проанализировали 19 исследований, опубликованных с 2000 года, в которых участвовали дети в возрасте от трех до девяти лет. Во всех исследованиях, кроме одного, рассматривалось влияние настольных игр на числовые способности и математические знания. Цифровые и физические игры были исключены из оценки.

Оценка математических способностей

Дети были разделены на две группы: группа вмешательства, которая играла в настольную игру с акцентом на навыки счета, и контрольная группа, которая не играла. Математические способности оценивались до и после проведения занятий. Математические способности детей были распределены по категориям: от базовых навыков работы с числами (определение и называние чисел) и базового понимания чисел (понимание количественных величин, например, понимание того, что девять больше трех) до более сложных навыков работы с числами (сложение и вычитание).

Впечатляющие результаты

Результаты исследования продемонстрировали значительное улучшение успеваемости по математике в группе вмешательства. Примерно 32% детей из этой группы продемонстрировали заметные улучшения как в базовых, так и в продвинутых математических навыках по сравнению с детьми из контрольной группы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ТОП 10 лучших настольных игр ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-6 лет и старше