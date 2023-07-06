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Учёные обнаружили на Марсе "пончик" и "сыр"

2:14
Наука

На Марсе, известном своим однообразным рельефом, где преобладают скалы и кратеры, недавно были обнаружены необычные полые скалы. Марсоход Perseverance запечатлел эти загадочные образования, проливая свет на таинственную природу красной планеты.

Учёные обнаружили на Марсе "пончик" и "сыр"
Фото: d2pn8kiwq2w21t.cloudfront. net/images/jpegPIA25916.width-1600.jpg

Загадочная скала в форме пончика

15 апреля прибор Mastcam-Z аппарата Perseverance идентифицировал уникальную скалу в форме пончика, которая привлекла любопытство механического исследователя с расстояния примерно 400 м. В течение последующих месяцев марсоход постепенно приближался к скале, и в итоге 22 июня сделал более подробную фотографию с расстояния всего 100 м.

По мнению ученых НАСА, это необычное скальное образование, вероятно, возникло в результате эрозии меньшей скалы, которая когда-то занимала его центр. Со временем неустанная ветровая эрозия постепенно размыла центральную скалу, оставив после себя полость, которая расширилась под действием постоянного ветра.

Скала "Швейцарский сыр"

Продолжая свои исследования, марсоход Perseverance 26 июня сделал еще одну интересную фотографию. Эта необычная скала удивительно похожа на кусок швейцарского сыра: в ней имеются большие отверстия, ведущие к углублению в центре.

Хотя для человеческого разума естественно воспринимать знакомые формы и объекты среди множества марсианских камней, важно понимать, что эти образования остаются верными своему геологическому происхождению. Подобно тому, как облака в небе сохраняют свою сущность, а не превращаются в лица или существ, которых они, как кажется, изображают, эти скалы действительно остаются скалами.

Раскрывая тайны

Однако, несмотря на обманчивую внешность, эти своеобразные скалы дают ценные сведения об инопланетных ландшафтах Марса. Ученые охотно анализируют уникальные характеристики этих образований, разгадывая геологическую историю и процессы, которые формировали планету на протяжении миллионов лет.

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Космические объекты в форме “пончика” возможны?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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