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Звёзды Голливуда "заразились" новым средством для похудения

2:17
Наука

В 2023 году Голливуд обрел нового союзника в своем неустанном стремлении сохранить стройную фигуру — Ozempic, инъекционный препарат для лечения диабета второго типа. Это революционное лекарство взяло штурмом индустрию развлечений, обещая замечательные результаты в борьбе с лишним весом.

Звёзды Голливуда "заразились" новым средством для похудения
Фото: shaleny-ravlyk.com

Как работает Ozempic?

Ozempic относится к классу лекарств, специально разработанных для лечения диабета второго типа. Синтетическое соединение имитирует деятельность естественного гормона глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), вызывая аналогичные реакции в организме.

Клинические исследования продемонстрировали замечательное действие семаглутида на подавление аппетита, что привело к средней потере веса примерно на 15 процентов среди людей с избыточным весом или ожирением.

Раскрытие ограничений

Важно отметить, что в то время как Wegovy, препарат на основе семаглутида, получил одобрение как средство для снижения веса, Ozempic не имеет такого же отличия. Несмотря на то, что оба препарата содержат один и тот же активный ингредиент и производятся одной и той же компанией, заявления Ozempic о потере веса не имеют официального одобрения.

Что касается потенциальных рисков, то Ozempic и другие препараты семаглутида показали минимальный вред, лишь в нескольких случаях сообщалось о дискомфорте пищеварения, таком как тошнота, диарея, запор и рвота. Это еще больше повышает его привлекательность как относительно безопасного средства для снижения веса.

Будущее снижения веса

Хотя популярность препарата Ozempic для снижения веса кажется мимолетным увлечением, Wegovy и другие одобренные GLP-1 препараты все еще могут играть важную роль в достижении целей по снижению веса. В сочетании с другими методами лечения и комплексным руководством по принятию здоровых привычек питания и регулярной физической активности, эти препараты могут способствовать целостному и устойчивому подходу к управлению весом.

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ВОЛШЕБНЫЙ ПРЕПАРАТ ОЗЕМПИК / ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ОСТРОВСКАЯ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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