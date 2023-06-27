Учёные открыли новый способ уничтожения звёзд

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Когда большие звездные объекты, расположенные близко друг к другу, сближаются ещё сильнее, происходит взрыв, охватывающий миллиарды световых лет.

GRB 191019A

19 октября 2019 года астрономам выпала честь наблюдать источник такого события, названного впоследствии GRB 191019A. Все началось с длительного гамма-всплеска (GRB), который продолжался около минуты. Хотя известно, что некоторые GRB длятся гораздо дольше, а некоторые — всего несколько секунд или микросекунд, обсерватория Нила Герелса Свифта быстро обнаружила это явление.

Ведущий автор Эндрю Леван выразил свой энтузиазм, заявив:

"Эти новые результаты демонстрируют, что звезды могут погибнуть в самых плотных областях Вселенной, где они сталкиваются. Это открытие не только вносит вклад в наше понимание звездной смерти, но и проливает свет на неожиданные источники, которые могут генерировать обнаруживаемые гравитационные волны на Земле".

Столкновение звезд

Отличительной особенностью этого события является то, что оно произошло в древней галактике, что подтвердил Леван. Он говорит:

"Наши последующие наблюдения привели нас к выводу, что вместо того, чтобы быть коллапсом массивной звезды, этот взрыв, скорее всего, был результатом слияния двух компактных объектов. Определив его местоположение в центре ранее идентифицированной древней галактики, мы получили первые дразнящие свидетельства альтернативного пути, по которому звезды встречают свой конец".

Поиск новых GRB

GRB 191019A — это первое задокументированное событие с участием звездных остатков в активной среде ядра галактики. Воодушевленные этим открытием, Леван и другие астрономы стремятся выявить больше подобных событий, вооружившись знаниями о том, что нужно искать. Их конечная цель — сопоставить обнаруженные GRB с соответствующими гравитационно-волновыми явлениями, раскрывая дальнейшие тайны и подтверждая происхождение этих поразительных явлений даже в самых сложных средах.

Леван резюмирует совместные усилия научного сообщества, заявляя:

"Изучение подобных гамма-всплесков является примером прогресса, достигнутого благодаря совместной работе множества объектов: от обнаружения GRB до обнаружения его послесвечения и расстояний с помощью таких телескопов, как Gemini, и, в конечном итоге, понимания этих событий с помощью комплексных наблюдений во всем электромагнитном спектре".

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Ancient galaxy reveals a surprising way to annihilate a star : World this Time