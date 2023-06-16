Apple патентует устойчивую к царапинам заднюю крышку для смартфонов

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно сообщению Daily Mail, технологический гигант Apple недавно получил патент на устойчивую к царапинам заднюю крышку, предназначенную для смартфонов. Это инновационное решение призвано защитить гаджеты от некрасивых царапин и потенциальных повреждений. Используя прочный гибридный материал, Apple сделала значительный шаг вперед в обеспечении долговечности и эстетической привлекательности своих устройств.

Фото: dv.ee

Усовершенствованная задняя крышка

Новая запатентованная задняя крышка выполнена из прочного гибридного материала, который обеспечивает исключительную устойчивость к царапинам. Стремление компании Apple выпускать высококачественную продукцию проявляется в неустанном стремлении к инновациям. Используя этот передовой материал, они решили проблему, которая часто волнует пользователей смартфонов по всему миру.

Повышенная прочность благодаря упругому материалу

Устойчивая к царапинам задняя крышка отличается сочетанием прочности и гибкости, что делает ее способной выдерживать ежедневный износ. Ее уникальный состав обеспечивает эффективную защиту от случайных царапин, позволяя устройству сохранять первозданный вид в течение длительного времени. Теперь пользователи могут распрощаться с громоздкими чехлами для телефонов, поскольку эта революционная разработка делает их ненужными.

Попрощайтесь с чехлами для телефонов

Примечательной особенностью нового запатентованного дизайна является включение "износостойких сфер" на задней панели. Эти крошечные сферы диаметром около 5 мм стратегически расположены по всей поверхности и служат дополнительной защитой от царапин и ударов. Благодаря этой оригинальной функции Apple успешно устранила необходимость в защитных чехлах для телефонов, позволив пользователям демонстрировать элегантную красоту своих смартфонов без ущерба для прочности.

Непревзойдённый стиль и защита

Компания Apple всегда была синонимом элегантности и стиля. С этой последней инновацией они сделали гигантский скачок вперёд в обеспечении безупречного сочетания эстетики и долговечности. Устойчивая к царапинам задняя крышка не только защищает устройство, но и повышает его визуальную привлекательность. Теперь пользователи могут наслаждаться элегантным дизайном своих смартфонов Apple, будучи уверенными в том, что их ценные вещи надежно защищены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новый Xiaomi уничтожил самый дорогой iPhone! Прощай, Apple...