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CNN: Учёные создали "живую" модель человеческого эмбриона

2:09
Наука

Группа исследователей из США и Великобритании успешно разработала синтетические человеческие эмбрионоподобные структуры с использованием стволовых клеток, что позволило отказаться от традиционных методов с использованием яйцеклеток и сперматозоидов.

CNN: Учёные создали "живую" модель человеческого эмбриона
Фото: news.medsbla. com/medical-news/anatomy/the-developing-embryo-how-stem-cells-self-organize/

Революционное исследование

Доктор Магдалена Зерницка-Гоец продемонстрировала эту замечательную работу во время своего выступления на ежегодной встрече Международного общества по исследованию стволовых клеток в Бостоне. Зерницка-Гоец, профессор биологии и биологической инженерии в Калифорнийском технологическом институте и Кембриджском университете, сообщила, что исследование было принято престижным научным журналом, но еще не опубликовано. The Guardian первой сообщила об этом революционном исследовании.

В интервью CNN Зерницка-Гоец пояснила, что эмбрионоподобные структуры, созданные ее командой, не являются человеческими эмбрионами, а скорее моделями. Однако их поразительное сходство с человеческими эмбрионами и возможность раскрыть причины многочисленных неудач при беременности делают их исключительно ценными.

Она подчеркнула, что это первый случай создания модели человеческого эмбриона, состоящего из трех тканевых слоев. Тем не менее, она признала, что хотя он имитирует некоторые черты естественного эмбриона, он не обладает всеми ими.

Что это даст миру?

Исследователи намерены использовать эти модельные эмбрионы, чтобы получить представление о "черном ящике" человеческого развития, которое происходит после 14 дней после оплодотворения. Этот период представляет собой общепринятый предел для выращивания и изучения эмбрионов в лабораторных условиях.

Зерницка-Гоец пояснила, что основной целью ее исследования является не создание жизни, а предотвращение ее потери путем понимания того, почему эмбрионы иногда не развиваются после оплодотворения и имплантации.

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Зародыш человека .От зачатия до рождения. Эмбриональное развитие человека.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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