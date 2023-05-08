Nature: учёные раскрыли новые секреты с помощью бивней самца шерстистого мамонта

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёным удалось обнаружить следы гормонов в тканях бивней древнего шерстистого мамонта, который жил более 33 тысяч лет назад.

Фото: ru.wikipedia. org

Анализ тканей показал, что у этих вымерших животных бывали периоды так называемого муста, когда уровень тестостерона в их крови зашкаливал. Это происходит во время брачного сезона, когда самцы соперничают друг с другом. Ранее учёные высказывали предположения, что мамонты — вымершие родственники современных слонов — могли испытывать муст, но эта гипотеза основывалась на найденных осколках кончиков бивней и повреждениях скелетов, следы которых сохранились в окаменелостях.

Недавно опубликованные результаты исследования в журнале Nature подтверждают, что мамонты действительно испытывали муст, и это стало первым непосредственным свидетельством. Муст — это период, когда у слонов-самцов уровень тестостерона в крови резко повышается, что делает их чрезвычайно агрессивными и непредсказуемыми. Учёные изучили ткани бивней мамонтов и обнаружили, что уровень тестостерона у них повышался ежегодно, когда наступал брачный сезон. Во время соперничества между самцами уровень гормона был в 10 раз выше нормы. Это важное открытие поможет учёным лучше понять поведение древних мамонтов и их эволюцию. Также это может иметь значение для изучения современных слонов и их поведения во время брачного сезона.

Бивни напоминают годовые кольца на деревьях, так как они растут в течение всей жизни животного и содержат различные молекулы, такие как гормоны, которые связаны с поведением и физиологией животного. Исследователи могут использовать бивни слонов для определения возраста, выяснения времени мушт и получения другой информации о жизни животных и их окружающей среде. Бивни мамонтов являются особенно ценным материалом для исследований, так как они сохраняют записи о росте дентина на протяжении всей жизни животного, что позволяет ученым изучать следы гормональных изменений в зубах и получать ценную информацию о древних популяциях. Это имеет большое значение для палеонтологии, зоологии, медицины, судебно-медицинских и археологических исследований.