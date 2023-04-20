Учёный Эйсмонт о яркой вспышке над Киевом: "Какой-то аппарат закончил свою жизнь"

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Фрагменты космического аппарата, которые добрались до поверхности Земли, могли вызвать яркую вспышку в небе над Киевом. Об этом заявил ведущий сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, оценивая в интервью Pravda.Ru возможные причины ЧП на Украине.

Он допустил, что инцидент был связан с входом космического тела в плотные слои атмосферы. На этом этапе космические аппараты или их фрагменты, как правило, сгорают, пояснил специалист. Эксперт добавил, что некоторые части, которые плохо горят, могут достичь Земли и даже вызвать разрушения.

"Те части космических аппаратов, которые добираются до поверхности Земли, уже не составляют их основную массу. Это некие не очень хорошо горючие фрагменты. То, что мы видим на Украине, похоже на такое явление. Просто действительно закончил свою жизнь какой-то космический аппарат", — сказал Эйсмонт.

Учёный добавил, что обычно вхождение космических аппаратов в атмосферу планируется заранее, а их падение происходит в ненаселённых регионах, например, над океаном. При этом он подчеркнул: далеко не всегда удаётся рассчитать точные координаты обрушения оборудования.

Тем не менее, по словам специалиста, падение космического аппарата вряд ли представляло угрозу для украинцев.

Ранее власти Киевской области сообщили, что вспышка над регионом произошла из-за падения спутника США, однако в NASA опровергли эти данные. Позже в космическом агентстве Украины назвали вход космического тела в плотные слои атмосферы основной версией инцидента.

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