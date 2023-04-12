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Аналитик не считает, что искусственный интеллект может уничтожить человечество при помощи ядерного оружия

2:34
Наука

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал план по уничтожению человечества, созданный искусственным интеллектом ChaosGPT, предложивший использовать для выполнения этой цели ядерное оружие.

Аналитик не считает, что искусственный интеллект может уничтожить человечество при помощи ядерного оружия

Аналитик не считает, что нейросети способны причинить человечеству вред в таком смысле и таким образом. Эксперт уверен, что вероятность того, что эта теория может быть воплощена в реальность, крайне мала.

"Во-первых, нейросети для этого нужно дать возможность управления ядерным оружием, что мне представляется крайне маловероятным в принципе, это первое условие. Второе условие — если её научить, каким-то образом, агрессивно реагировать и запускать это самое ядерное оружие. Вот, собственно, и всё. Вот эти два условия нужно выполнить. Но, опять же, как мне представляется, ни одно из них не будет реализовано, в силу различных причин", — сказал Ульянов.

Эксперт полагает, что, во-первых, максимально человеческое участие должно быть для запуска ядерного оружия. А во-вторых, то, что касается использования вот такой системы, фактически любая нейросеть — это так или иначе какой-то инструмент, и вот как мы его научим, чему обучим, таким образом он и будет действовать. Поэтому корректные настройки системы не позволят причинять вред потенциально человечеству, если корректным образом отстроить систему.

Ульянов напомнил, что сначала сам человек должен настроить какую-то нейросеть, дать ей возможность управлять какими-либо средствами, и вот теми средствами она и будет управлять.

"Что касается ядерного оружия, я полагаю, что всё-таки нет, в ближайшей перспективе и даже в какой-то отдаленной среднесрочной перспективе не будет такой возможности, чтобы нейросети управляли ядерным оружием. Это не тот случай и не так необходимость, где нужны нейросети", — заключил аналитик.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что искусственный интеллект ChaosGPT попросили придумать, как можно уничтожить человечество, и нейросеть успешно справилась с этой задачей, предложив вариант ликвидации людей при помощи ядерного оружия. Чат-бот назвал людей эгоистичными и разрушительными существами, сообщив, что их действительно стоит уничтожить, пока они не причинили планете ещё больше вреда.

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Искусственный интеллект - суперсила или угроза?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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