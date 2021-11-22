Рогозин: Россия будет получать интернет из космоса

В рамках программы "Сфера" Роскосмос планирует запустить два летательных прототипа, которые обеспечат страну интернетом прямо из космоса, заявил гендиректор ведомства Дмитрий Рогозин.

По его словам, если летательные прототипы отправятся в космическое пространство в срок, Россия получит "космо-интернет" к 2024 году.

Как отметил Рогозин, первый "транш" средств госкорпорация уже получила на создание научно-технического задела. В следующем году "Сфере" выделят ещё семь миллиардов.

"Эти средства пойдут на создание двух лётных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, другой — в 2023 году", — отметил Рогозин в беседе с ТАСС.

Программу "Сфера" анонсировал президент России Владимир Путин ещё в 2018 году. По его словам, планируется запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.