"Роскосмос" начал готовиться к высадке первого россиянина на Луну

На сайте госзакупок появился тендер от госкорпорации "Роскосмос" на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. Победитель конкурса должен разработать требования к космическому кораблю для организации полета к спутнику Земли.

Участвующим в конкурсе компаниям нужно разработать рекомендации и требования к технологиям, элементам и системам космической техники, чтобы обеспечить пилотируемый полет к Луне с гарантией безопасности космонавтов.

С компанией-победителем будет заключён контракт на 1,7 миллиардов рублей.

Судя по документам, доставлять первых россиян к Луне будет ракета "Ангара".

В прошлом году гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первые полёты на Луну решено осуществлять не на сверхтяжёлой ракете, как планировалось ранее, а на ракетах "Ангара". Однако на втором этапе для этого будет задействована сверхтяжёлая ракета, при создании которой будут использоваться новые технические решения.

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