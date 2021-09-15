От "Енисея" до луны: РКЦ "заморозил" разработку ракеты для полётов на спутник

Разработку технического проекта лунной сверхтяжёлой ракеты приостановили, об этом сообщил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов. По его словам, необходимо проработать неточности.

Баранов не исключает, что работу над ракетой начнут после уточнения программы, передаёт РИА Новости.

Когда вернутся к проектированию лунной ракеты, пока не известно.

Ранее РКЦ уже заявлял, что в проекте необходимы доработки. По заявлению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, схему сверхтяжёлой ракеты "Енисей" пересмотрят с целью замены в качестве топлива кислорода и керосина на метан. В феврале проектировщики останавливали работы из-за пересмотра внешнего вида ракеты.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили о переносе запуска автоматической межпланетной станции "Луна-25". Причиной "заморозки" миссии стала нехватка времени на подготовку аппарата.

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