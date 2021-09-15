Разработку технического проекта лунной сверхтяжёлой ракеты приостановили, об этом сообщил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов. По его словам, необходимо проработать неточности.
Баранов не исключает, что работу над ракетой начнут после уточнения программы, передаёт РИА Новости.
Ранее РКЦ уже заявлял, что в проекте необходимы доработки. По заявлению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, схему сверхтяжёлой ракеты "Енисей" пересмотрят с целью замены в качестве топлива кислорода и керосина на метан. В феврале проектировщики останавливали работы из-за пересмотра внешнего вида ракеты.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили о переносе запуска автоматической межпланетной станции "Луна-25". Причиной "заморозки" миссии стала нехватка времени на подготовку аппарата.
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