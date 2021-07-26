Чешские программисты предлагают геймерам "вылечить Гитлера"

Чешские программисты-разработчики видеоигр запустили на сервисе Steam игру под названием "Вылечи Гитлера".

скрин с сайта store.steampowered.com/

Как следует из описания на портале, действие происходит в 1925 году. Игрок должен провести с Гитлером три сеанса психоанализа и таким образом "вернуть обществу нормального человека".

Стоит игра на Steam 133 рубля. Правда, русский язык программа не поддерживает. На сегодня доступна лишь одна версия — англоязычная.

Кстати, это уже не первая игра для желающих "погрузиться в политику": в 2019 году Steam запускал Sex with Stalin — продукт студии Boobs Dev, где игрокам предлагалось "соблазнить Сталина".

В КПРФ тогда отказались комментировать "креатив", отметив, что "этим должны заниматься врачи".