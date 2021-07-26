Чешские программисты предлагают геймерам "вылечить Гитлера"

Чешские программисты-разработчики видеоигр запустили на сервисе Steam игру под названием "Вылечи Гитлера".
Как следует из описания на портале, действие происходит в 1925 году. Игрок должен провести с Гитлером три сеанса психоанализа и таким образом "вернуть обществу нормального человека".
Стоит игра на Steam 133 рубля. Правда, русский язык программа не поддерживает. На сегодня доступна лишь одна версия — англоязычная.
Кстати, это уже не первая игра для желающих "погрузиться в политику": в 2019 году Steam запускал Sex with Stalin — продукт студии Boobs Dev, где игрокам предлагалось "соблазнить Сталина".
В КПРФ тогда отказались комментировать "креатив", отметив, что "этим должны заниматься врачи".
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