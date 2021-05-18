Акулы используют магнитное поле Земли для ориентирования в океане

Американские исследователи обнаружили у акул подобие GPS для навигации по просторам океана. В отличие от GPS, основанной на сигналах спутников, ориентиром для навигационной системы этих морских хищников является магнитное поле Земли.

Биологам и ранее было известно о том, акулы чувствуют магнитное поле нашей планеты, но впервые было доказано, что эта способность помогает им определять своё местоположение, сообщает "Российская газета".

Учёные уже давно следят за перемещениями акулы по имени Нукуми. Она смогла пересечь Атлантический океан и стала второй представительницей этого вида, которая сделала это. По мнению специалистов, этим летом хищникам удастся достичь берегов Британии.

Вес Нукуми составляет более 1600 кг. Обычно она плавает вдоль восточного побережья Америки и Канады. Но в этом году она решила изменить свой маршрут и отправилась на восток через Атлантику.

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