Для зависимых от смартфонов изобретён третий глаз

Молодой южнокорейский дизайнер разработал роботизированный "третий глаз" для людей, зависимых от мобильных устройств, которые почти не могут поднять глаза от устройства.

Недавно компания Google добавила в систему Android функцию, которая позволяет определять, смотрит ли пользователь на экран, когда он идет, и просит его обратить внимание на дорогу. Изобретатель Minwook Paeng пошёл дальше и разработал устройство, которое сообщает человеку, смотрящему в смартфон, о препятствиях на пути.

Устройство прикрепляется на лоб и имеет определенное сходство с человеческим глазом: зрачок и веко, которое закрывается, когда человек поднимает голову и смотрит вперед "обычным" образом.

"Этот механический зрительный орган имеет непрозрачную пластиковую оболочку и построен на основе платы Arduino и с гироскопом, который следует за движениями головы, чтобы открывать и закрывать веко", — поясняет веб-сайт dezeen.

Одновременно с наклоненной головой и открытым веком активируется ультразвуковой датчик, который позволяет обнаруживать препятствия. В своей активной фазе это устройство измеряет расстояние до следующего объекта на пути и звуковым сигналом предупреждает пользователя об опасности.

Для зависимых от смартфонов изобретён третий глаз

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К слову, минувшим летом власти города-спутника японской столицы Ямато запретили пешеходам пользоваться смартфонами при ходьбе по улицам или паркам. Эта мера пользуется поддержкой населения, но на данный момент не включает какое-либо наказание для нарушителей.