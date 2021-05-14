Молодой южнокорейский дизайнер разработал роботизированный "третий глаз" для людей, зависимых от мобильных устройств, которые почти не могут поднять глаза от устройства.
Недавно компания Google добавила в систему Android функцию, которая позволяет определять, смотрит ли пользователь на экран, когда он идет, и просит его обратить внимание на дорогу. Изобретатель Minwook Paeng пошёл дальше и разработал устройство, которое сообщает человеку, смотрящему в смартфон, о препятствиях на пути.
Устройство прикрепляется на лоб и имеет определенное сходство с человеческим глазом: зрачок и веко, которое закрывается, когда человек поднимает голову и смотрит вперед "обычным" образом.
"Этот механический зрительный орган имеет непрозрачную пластиковую оболочку и построен на основе платы Arduino и с гироскопом, который следует за движениями головы, чтобы открывать и закрывать веко", — поясняет веб-сайт dezeen.
Одновременно с наклоненной головой и открытым веком активируется ультразвуковой датчик, который позволяет обнаруживать препятствия. В своей активной фазе это устройство измеряет расстояние до следующего объекта на пути и звуковым сигналом предупреждает пользователя об опасности.
К слову, минувшим летом власти города-спутника японской столицы Ямато запретили пешеходам пользоваться смартфонами при ходьбе по улицам или паркам. Эта мера пользуется поддержкой населения, но на данный момент не включает какое-либо наказание для нарушителей.
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