Люди стали больше доверять компьютеру, чем друг другу

Специалисты Университета Джорджии (США) решили выяснить, как компьютерные алгоритмы влияют на принятие решений людьми.

Учёные провели исследование с участием 1500 человек, результате которого опубликовали в журнале Scientific Reports.

Алгоритмы справляются с огромным количеством задач, которые с каждым днём всё больше усложняются. Исследование показало, что по мере их усложнения люди склонны больше доверять алгоритмам, чем людям.

Так, в процессе эксперимента, добровольцам нужно было подсчитать на фотографиях количество людей в толпе с двумя видами подсказок. Одни составили люди, а другие — компьютер.

Когда количество людей на снимках было увеличено, участники эксперимента выбирали подсказки алгоритма, а не других людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект научили создавать портреты людей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.