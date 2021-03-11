Искусственный интеллект научили создавать портреты людей

Финские учёные совместно с коллегами из Дании научили искусственный интеллект разбираться в человеческой красоте.

Сначала ИИ обучили рисовать портреты.

Потом он демонстрировал свои произведения людям, а им нужно было оценить, насколько хорошо получились лица.

Для проведения анализа на предмет того, способен ли искусственный интеллект использовать полученные данные для создания новых портретов, его с помощью нейроинтерфейсов подключали к человеческому мозгу.

В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что человек, используя свои личные вкусы, может генерировать изображение лиц с помощью ИИ, который, в свою очередь, считывает ответные реакции мозга.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собак будут дрессировать с помощью искусственного интеллекта.