Финские учёные совместно с коллегами из Дании научили искусственный интеллект разбираться в человеческой красоте.
Сначала ИИ обучили рисовать портреты.
Потом он демонстрировал свои произведения людям, а им нужно было оценить, насколько хорошо получились лица.
Для проведения анализа на предмет того, способен ли искусственный интеллект использовать полученные данные для создания новых портретов, его с помощью нейроинтерфейсов подключали к человеческому мозгу.
В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что человек, используя свои личные вкусы, может генерировать изображение лиц с помощью ИИ, который, в свою очередь, считывает ответные реакции мозга.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собак будут дрессировать с помощью искусственного интеллекта.
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