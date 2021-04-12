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Горький шоколад положительно влияет на мозг пожилых людей

Наука » Полезно знать

Употребление горького шоколада положительно отражается на состоянии головного мозга пожилых людей, утверждают зарубежные учёные.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные около 50 тысяч человек в возрасте от 50 до 64 лет. В ходе экспериментов добровольцам нужно было есть 30 граммов шоколада в течение шести дней на протяжении месяца.

Оказалось, что употребление этого лакомства у участников исследования улучшило познавательные способности. Положительный эффект был зафиксирован и у спортсменов. Так, всего 10 граммов продукта в день повышает выносливость и скорость проката у велосипедистов.

Кроме того, горький шоколад полезен для людей с сахарным диабетом.

Ранее было доказано, что употребление шоколада положительно влияет на работу сердца, а также на состояние сосудов.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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