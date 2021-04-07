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Американские специалисты раскрыли неожиданное свойство шоколада

Наука » Полезно знать

Широко распространено мнение о вреде шоколада для здоровья. Однако в ходе недавнего исследования американским учёным удалось открыть очень полезное свойство этого продукта, сообщает potokmedia. ru.

Оказывается, употребление этого продукта положительно влияет на работу сердца. Специалисты проанализировали данные 300 тысяч жителей США, Швеции и Австралии. Выяснилось, что их организм отличается повышенной устойчивостью к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, так как шоколад благотворно влияет на состояние сосудов.

Но теперь учёные задались ещё одним вопросом. Если шоколад полезен для профилактики сердечных недугов, то с чем тогда связаны затруднения работы артерий при употреблении большого количества этого продукта?

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие болезни можно заесть шоколадом.

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Как шоколад влияет на здоровье?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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