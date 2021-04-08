Муравьи как и люди страдают от социальной изоляции

Оказывается, у людей и муравьёв много общего. Например, муравьи реагируют на социальную изоляцию так же, как и люди. К такому выводу пришли израильские биологи совместно со своими коллегами из Германии.

По словам учёных, у муравьёв, которые находятся в изоляции, гены стресса и иммунные гены оказались подавленными. Это говорит о том, что их здоровье сильно подорвано. Так происходит и у людей. Это наблюдалось в прошлом году во время самоизоляции.

Известно, что муравьи — социальные существа. Всю жизнь они живут в колонии, поэтому очень зависят от своих сородичей.

Ранее учёные опровергли миф о трудолюбии муравьёв.

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