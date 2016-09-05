Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса
В Крыму не ждут приезда иностранных туристов
Всплеск коронавирусных заражений зафиксирован в Германии
За педофилами предложили наблюдать с помощью браслетов
Московские частные детские сады и школы могут не платить за аренду
В зоопарке Австралии два льва напали на уборщицу
В Красноярске задержали перевозчиков наркотиков
Гроза и ветер ожидает москвичей в эту пятницу
За 10 лет борьбы с курением курильщиков в России стало на 17 млн меньше
Убийцу новорожденного помог найти кассовый чек
Источник Правда.Ру

Ученые: муравьи вовсе не трудяги. У них можно поучиться лени

Интересные Новости

Муравьи, как принято считать, самые трудолюбивые существа на планете. Это их качество отмечается в пословицах всех народов.

Муравьи: из принцессы в золушку

Но американские ученые, решившие доказать "аксиому", неожиданно для себя выяснили, что все на самом деле совсем не так.

И муравьи — не великие трудяги, а великие лентяи.

Эксперимент

Исследование продолжительностью в два года проводили энтомологи Даниэль Шаброно и Анна Дорхаус из штата Аризона (США).

Они пометили краской разные группы муравьев, чтобы проследить за отношениями насекомых и их передвижениями.

С помощью камер, которые круглосуточно наблюдали за муравейником, ученые выяснили, что:

  • лишь 2,5% муравьев демонстрировали трудолюбие;
  • четверть насекомых вообще ничего не делали;
  • 70% имитировали бурную деятельность, работая лишь изредка.

Энтомологи предположили, что организация труда в муравейнике может быть причиной кажущейся лености насекомых, например, они работают по сменам. Дальнейшие наблюдения опровергли эту гипотезу.

По словам ученых, ленивые муравьи могут быть неким трудовым и генетическим резервами основной колонии. В том случае если с муравейником что-то происходит, насекомых из резерва подключат к работе, и жизнь колонии продолжится в прежнем ритме.

Вот такое разочарование...

Однако, может быть, в лени муравьев скрывается секрет их живучести? О которой, кстати, рассказывала ранее "Правда.Ру".

Ученые нашли в польском ядерном бункере чудом выжившую колонию муравьев

Интернациональная группа исследователей под руководством польского ученого Войцеха Чеховского нашла в заброшенном ядерном бункере периода "холодной войны" уникальную муравьиную "колонию".

Необычность группы состоит в том, что все насекомые в ней — рабочие муравьи. Как напоминает Journal of Hymenoptera Research, колонии могут образовываться исключительно вокруг вокруг одной или нескольких репродуктивных самок — королев.

При этом подавляющая часть остального населения муравейника — бесплодные самки, выполняющие роль рабочих муравьев. Колонии, лишившиеся королевы могут найти новую или погибнуть примерно за год из-за отсутствия потомства. Случай, когда колония не вымерла в течение нескольких лет, несмотря на подобные трудности, ученые называют редким.

Целью исследователей изначально были вовсе не муравьи, а летучие мыши, обитающие в бункере "Специальный объект 3003 Темплево". В нем хранилось ядерное оружие в течение тридцати лет — с 1960-х до начала 1990-х. В 2013 году в одном из помещений бункера исследователями была обнаружена большая группа муравьев. Оказалось, что с поверхностью комнату соединяла вентиляционная шахта, над которой возвышался муравейник Formica polyctena.

Трудные условия, недостаточность пищи, света и тепла (примерно 10 градусов по Цельсию летом и немногим выше нуля зимой) не погубили "колонию" за три года наблюдений. Семейство не только не вымерло, но даже увеличилось. Падающие в комнату бункера через вентиляционную шахту, муравьи и там построили муравейник.

Но самое поразительное то, что отсутствие репродуктивных самок, самцов и потомства не уменьшило численности популяции, которую исследователи оценили ориентировочно в миллион особей. А на централизованном муравьином кладбище, как подсчитали ученые, покоится примерно два миллиона особей.

Невзирая на отсутствие матки и потомков, "работяги" по-прежнему следят за порядком в своем месте обитания и не запечатывают ходы даже на зимнее время. Источник пищи исследователи найти не смогли, и очевидно, что связи с внешним миром у семейства нет. Ученые думают, что население муравейника не убывает потому, что через шахту в бункер постоянно падают новые жители колонии.

Авторы статьи в Journal of Hymenoptera Research подчеркивают, что, даже упади в бункер репродуктивная самка, она, скорее всего, не сможет там полноценно размножаться. Жизнеспособное потомство не появится из-за холода и отсутствия еды и света. А выжившая популяция — не организованная колония, а необыкновенный и редкий пример большой группы рабочих муравьев, выживших в тяжелых условиях.

муравьи

В Миннеаполисе во время беспорядков сожгли полицейский участок

Мир » Северная Америка » США и Канада

Массовые беспорядки в Миннеаполисе привели к сожжению полицейского участка. Никто из сотрудников не пострадал.

"Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто из них не пострадал", — сообщает телеканал Fox News.

Известно, что протесты направлены против действий полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.

полиция беспорядки миннеаполис джордж флойд

Hayvine: американец заработал состояние на "лосьоне от 5G"

Интересные Новости

На волне развития технологии 5G в некоторых странах Запада наблюдаются случаи массовой истерии, на которой некоторым предприимчивым людям удается неплохо зарабатывать.

сша

Урок на всю жизнь: укус Черной вдовы не делает человека пауком

Интересные Новости

Трое мальчишек 8, 10 и 12 лет были госпитализированы в Боливии после укуса паука, известного как Черная вдова.

Как братья сами рассказали, паука они увидели, когда пасли коз неподалеку от деревни.

укус боливия паук черная вдова

Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры

Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.

Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.

маски пандемия коронавирус геннадий онищенко

Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер-самолет

Интересные Новости

Опубликованное в Twitter видео, на котором грузовик везет в кузове людей по горной дороге, вызвал шквал эмоций пользователей.

На кадрах, снятых беспилотником, не виден сам грузовик. Зато из-за ракурса и объектива "рыбий глаз" кажется, что над гималайской тропой летит ковер-самолет.

оптическая иллюзия
Последние материалы
За педофилами предложили наблюдать с помощью браслетов
Московские частные детские сады и школы могут не платить за аренду
В зоопарке Австралии два льва напали на уборщицу
В Красноярске задержали перевозчиков наркотиков
Ученые: муравьи вовсе не трудяги. У них можно поучиться лени
Гроза и ветер ожидает москвичей в эту пятницу
За 10 лет борьбы с курением курильщиков в России стало на 17 млн меньше
Убийцу новорожденного помог найти кассовый чек
ООН прозрел: на Украине творится беспредел
Посольство РФ - США: прежде чем поучать других, вспомните свою историю
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Российский шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Здоровье
Россиян предостерегли от работы на даче после самоизоляции
Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Ученые: муравьи вовсе не трудяги. У них можно поучиться лени
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
ООН прозрел: на Украине творится беспредел
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за хакерской атаки на бундестаг
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Соловьев обозвал Познера "промокашкой"
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
Путаница с цифрами? Несколько вопросов к мэрии Москвы
Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ
Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Россия и Япония готовы к диалогу
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ