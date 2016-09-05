Ученые: муравьи вовсе не трудяги. У них можно поучиться лени

Муравьи, как принято считать, самые трудолюбивые существа на планете. Это их качество отмечается в пословицах всех народов.

Муравьи: из принцессы в золушку

Но американские ученые, решившие доказать "аксиому", неожиданно для себя выяснили, что все на самом деле совсем не так.

И муравьи — не великие трудяги, а великие лентяи.

Эксперимент

Исследование продолжительностью в два года проводили энтомологи Даниэль Шаброно и Анна Дорхаус из штата Аризона (США).

Они пометили краской разные группы муравьев, чтобы проследить за отношениями насекомых и их передвижениями.

С помощью камер, которые круглосуточно наблюдали за муравейником, ученые выяснили, что:

лишь 2,5% муравьев демонстрировали трудолюбие;

четверть насекомых вообще ничего не делали;

70% имитировали бурную деятельность, работая лишь изредка.

Энтомологи предположили, что организация труда в муравейнике может быть причиной кажущейся лености насекомых, например, они работают по сменам. Дальнейшие наблюдения опровергли эту гипотезу.

По словам ученых, ленивые муравьи могут быть неким трудовым и генетическим резервами основной колонии. В том случае если с муравейником что-то происходит, насекомых из резерва подключат к работе, и жизнь колонии продолжится в прежнем ритме.

Вот такое разочарование...

Однако, может быть, в лени муравьев скрывается секрет их живучести? О которой, кстати, рассказывала ранее "Правда.Ру".

Ученые нашли в польском ядерном бункере чудом выжившую колонию муравьев

Интернациональная группа исследователей под руководством польского ученого Войцеха Чеховского нашла в заброшенном ядерном бункере периода "холодной войны" уникальную муравьиную "колонию".

Необычность группы состоит в том, что все насекомые в ней — рабочие муравьи. Как напоминает Journal of Hymenoptera Research, колонии могут образовываться исключительно вокруг вокруг одной или нескольких репродуктивных самок — королев.

При этом подавляющая часть остального населения муравейника — бесплодные самки, выполняющие роль рабочих муравьев. Колонии, лишившиеся королевы могут найти новую или погибнуть примерно за год из-за отсутствия потомства. Случай, когда колония не вымерла в течение нескольких лет, несмотря на подобные трудности, ученые называют редким.

Целью исследователей изначально были вовсе не муравьи, а летучие мыши, обитающие в бункере "Специальный объект 3003 Темплево". В нем хранилось ядерное оружие в течение тридцати лет — с 1960-х до начала 1990-х. В 2013 году в одном из помещений бункера исследователями была обнаружена большая группа муравьев. Оказалось, что с поверхностью комнату соединяла вентиляционная шахта, над которой возвышался муравейник Formica polyctena.

Трудные условия, недостаточность пищи, света и тепла (примерно 10 градусов по Цельсию летом и немногим выше нуля зимой) не погубили "колонию" за три года наблюдений. Семейство не только не вымерло, но даже увеличилось. Падающие в комнату бункера через вентиляционную шахту, муравьи и там построили муравейник.

Но самое поразительное то, что отсутствие репродуктивных самок, самцов и потомства не уменьшило численности популяции, которую исследователи оценили ориентировочно в миллион особей. А на централизованном муравьином кладбище, как подсчитали ученые, покоится примерно два миллиона особей.

Невзирая на отсутствие матки и потомков, "работяги" по-прежнему следят за порядком в своем месте обитания и не запечатывают ходы даже на зимнее время. Источник пищи исследователи найти не смогли, и очевидно, что связи с внешним миром у семейства нет. Ученые думают, что население муравейника не убывает потому, что через шахту в бункер постоянно падают новые жители колонии.

Авторы статьи в Journal of Hymenoptera Research подчеркивают, что, даже упади в бункер репродуктивная самка, она, скорее всего, не сможет там полноценно размножаться. Жизнеспособное потомство не появится из-за холода и отсутствия еды и света. А выжившая популяция — не организованная колония, а необыкновенный и редкий пример большой группы рабочих муравьев, выживших в тяжелых условиях.