Марсоход NASA составил прогноз погоды в кратере Джезеро

Марсоход Perseverance представил первый отчёт о погоде на Марсе. Данные опубликовали специалисты NASA на научном сайте.

Perseverance совершил посадку на Марс 18 февраля 2021 года. Марсоход начал исследование кратера Джезеро. На борту Perseverance расположено устройство, фиксировавшее температуру воздуха в течение 30 минут. За это время она снизилась с -20 до -25,6 градусов. Кроме того, датчик MEDA измерил влажность, давление и уровень пыли в Джезеро.

Полученные данные позволят астронавтам получить больше данных о Марсе и научиться лучше управлять устройством Perseverance.

Стоит отметить, что все датчики установлены на выдвижной "руке" на корпусе Perseverance, которую инженеры периодически "выпускают" наружу. Также система МЕDА собирает данные, даже если ровер находится в спящем режиме.

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