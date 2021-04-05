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Львы помогли биологам раскрыть причину заразности зевоты

Наука

Зевота может быть заразной, но ранее учёным не были известны причины данного феномена.

Львы помогли биологам раскрыть причину заразности зевоты

Наблюдение за африканскими львами помогло найти ответ на этот вопрос.

Итальянские учёные из университета Пизы в течение пяти месяцев изучали поведение двух львиных прайдов, обитающих в заповеднике Макалали. Оказалось, что львы обычно зевают в расслабленном положении или если находятся в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, сообщает издание Animal Behaviour.

Биологи пришли к выводу, что функция зевоты в том, чтобы охладить мозг и увеличить кровоток в организме.

Причём после заразительного зевания два льва начинали всё повторять друг за другом. Если они оба лежали, то после зевка как только вставал один лев, тут же вставал и второй. Это говорит том, что заразность зевоты нужна для повышения бдительности группы социальных животных.

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Почему зевота так заразна?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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