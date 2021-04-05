Зевота может быть заразной, но ранее учёным не были известны причины данного феномена.
Наблюдение за африканскими львами помогло найти ответ на этот вопрос.
Итальянские учёные из университета Пизы в течение пяти месяцев изучали поведение двух львиных прайдов, обитающих в заповеднике Макалали. Оказалось, что львы обычно зевают в расслабленном положении или если находятся в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, сообщает издание Animal Behaviour.
Биологи пришли к выводу, что функция зевоты в том, чтобы охладить мозг и увеличить кровоток в организме.
Причём после заразительного зевания два льва начинали всё повторять друг за другом. Если они оба лежали, то после зевка как только вставал один лев, тут же вставал и второй. Это говорит том, что заразность зевоты нужна для повышения бдительности группы социальных животных.
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