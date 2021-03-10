Илон Маск объяснил причину взрыва прототипа Starship

Причину взрыва прототипа разрабатываемого компанией SpaceX космического корабля Starship объяснил американский бизнесмен Илон Маск.

В своем Twitter он пишет, что в двигатель мог случайно попасть гелий из топливного бака. В итоге от удара о землю на скорости 10 метров в секунду сломались опоры. Впрочем, Маск, как всегда, не унывает, и в недрах его компании уже готовятся исправления.

Напомним, корабль испытывали на полигоне в Техасе. Сами воздушные маневры он произвел успешно, как и посадку. Однако через несколько минут после приземления прототип взорвался.