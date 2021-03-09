Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа "Waipio", который заменит нынешний "Snapdragon 888", для флагманских смартфонов Android, сообщает WinFuture.
Инженеры компании уже приступили к тестам опытных образцов с новым процессором. Платформа работает с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти стандарта UFS.
Так же стало известно, что в тестируемых образцах используется фотомодуль камеры, именуемый "Leica1", что намекает на сотрудничество с компанией Leica, известной своими фотоаппаратами и оптикой.
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