Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Немецкие СМИ рассказали о полётах Большунова на вертолёте во время ЧМ
За ценами на товары и услуги будут следить несколько ведомств
С 11 марта Эстония ужесточит COVID-ограничения
Первый в 2021 году крупный степной пожар зарегистрирован в Хакасии
Женщины становятся активными участниками фондового рынка
"Лучшие в ЕС": Варшава снова удивила Брюссель
Морские слизни могут вырастить новое тело из собственной головы
Зеленский готов встретиться с Путиным
Выручка "Мосэнерго" снизилась на 4,7%

Стали известны детали работы над чипом нового поколения для Android

Наука » Технологии

Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа "Waipio", который заменит нынешний "Snapdragon 888", для флагманских смартфонов Android, сообщает WinFuture.

Инженеры компании уже приступили к тестам опытных образцов с новым процессором. Платформа работает с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти стандарта UFS.
Так же стало известно, что в тестируемых образцах используется фотомодуль камеры, именуемый "Leica1", что намекает на сотрудничество с компанией Leica, известной своими фотоаппаратами и оптикой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Россия и КНР подписали меморандум о совместной станции на Луне
За ценами на товары и услуги будут следить несколько ведомств
С 11 марта Эстония ужесточит COVID-ограничения
Первый в 2021 году крупный степной пожар зарегистрирован в Хакасии
Женщины становятся активными участниками фондового рынка
"Лучшие в ЕС": Варшава снова удивила Брюссель
Морские слизни могут вырастить новое тело из собственной головы
Зеленский готов встретиться с Путиным
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Эксперт: школьное образование — только очное
Популярное
Красота
Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой

Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.

Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой
Германию предупредили: Россия - самый главный враг
Евросоюз
Германию предупредили: Россия - самый главный враг
Человеческий фактор
Все погибшие в ДТП под Самарой были молодыми людьми
Новости Украины
Байден отклонил предложение Зеленского о визите на Украину
Вячеслав Шпаковский "Боевая многоножка" Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова АПК ставит экспортные рекорды, а население нищает Любовь Степушова Василий Амирджанов Казначейство России исполнит патриотический рэп Василий Амирджанов
Военные новости
Китайский военный эксперт предупредил "волчью стаю" во главе с США
Мир. Новости мира
Елена Пономарева: Наша политика в отношении СНГ вызывает недоумение и возмущение
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников