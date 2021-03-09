Стали известны детали работы над чипом нового поколения для Android

Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа "Waipio", который заменит нынешний "Snapdragon 888", для флагманских смартфонов Android, сообщает WinFuture.

Инженеры компании уже приступили к тестам опытных образцов с новым процессором. Платформа работает с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти стандарта UFS.

Так же стало известно, что в тестируемых образцах используется фотомодуль камеры, именуемый "Leica1", что намекает на сотрудничество с компанией Leica, известной своими фотоаппаратами и оптикой.