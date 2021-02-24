Доброта полезнее для здоровья, чем физические упражнения

Помощь другим людям и животным и животным сохраняет здоровье лучше, чем физические упражнения.

Учёные провели исследование, в котором приняли участие 24 волонтёра, и пришли к выводу, что эти люди более счастливые, кроме того, у них ниже риск преждевременной смерти.

Дело в том, что у людей, которые безвозмездно помогают другим и получают от этого удовольствие, снижаются показатели артериального давления. Данный эффект можно сравнить с действием лекарств от гипертонии.

Добро всегда помогает человеку как физически, так и душевно. Но добрые намерения должны быть искренними, иначе не стоит ждать улучшения показателей.